Росгвардия прокомментировала убийство экс-главы села в Махачкале

https://static.news.ru/photo/e02f5c4a-68c6-11eb-b0b8-96000091f725_660.jpg Фото: НОВОСТИ КАВКАЗА / Youtube

Росгвардия пообещала приложить все силы для расследования убийства бывшего главы дагестанского села Абакара Капланова в отделе полиции.

В пресс-службе ведомства по Республике Дагестан рассказали «Известиям», что на месте уже работает глава Росгвардии по региону.

В настоящее время на месте происшествия находится Герой России, начальник управления Росгвардии по Республике Дагестан генерал-майор полиции М. Баачилов, — сказано в сообщении пресс-службы.

Там уточнили, что для сохранения порядка на место также подтянули необходимые силы.

6 февраля, вечером стало известно, что Капланова застрелили в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД в Махачкале. Якобы между ними был конфликт по земельному вопросу.

Позднее СМИ сообщили о задержании сотрудника ОМОНа, но его личность не разглашается. Официально это пока не подтвердили.

Как ранее писал NEWS.ru, более 300 родственников и друзей убитого Капланова пришли к отделению полиции в Махачкале. Появились противоречивые данные о стрельбе в толпе.