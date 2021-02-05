Росгвардия прокомментировала убийство экс-главы села в Махачкале

Росгвардия пообещала приложить все силы для расследования убийства бывшего главы дагестанского села Абакара Капланова в отделе полиции.
В пресс-службе ведомства по Республике Дагестан
В настоящее время на месте происшествия находится Герой России, начальник управления Росгвардии по Республике Дагестан генерал-майор полиции М. Баачилов, — сказано в сообщении пресс-службы.
Там уточнили, что для сохранения порядка на место также подтянули необходимые силы.
6 февраля, вечером стало известно, что Капланова застрелили в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД в Махачкале. Якобы между ними был конфликт по земельному вопросу.
Позднее СМИ сообщили о задержании сотрудника ОМОНа, но его личность не разглашается. Официально это пока не подтвердили.
Как ранее писал NEWS.ru, более 300 родственников и друзей убитого Капланова пришли к отделению полиции в Махачкале. Появились противоречивые данные о стрельбе в толпе.