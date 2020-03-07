https://static.news.ru/photo/9639d648-6097-11ea-a522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Росгвардии предложили не давать лицензию на оружие лицам, привлекавшимся к ответственности за пьяное вождение.

Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на главу госоргана Виктора Золотова. По его словам, разрешение также не получат рецидивисты.

В свою очередь военные пенсионеры будут освобождены от прохождения регулярной проверки на знание правил безопасного обращения с оружием. А владельцев оружия обяжут сообщать Росгвардии о его утрате или хищении.

Ранее Золотов сообщил, что до 2021 года будет создана федеральная платформа по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами, писал NEWS.ru.