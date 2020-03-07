В Росгвардии предложили не давать лицензию на оружие лицам, привлекавшимся к ответственности за пьяное вождение.
Об этом
В свою очередь военные пенсионеры будут освобождены от прохождения регулярной проверки на знание правил безопасного обращения с оружием. А владельцев оружия обяжут сообщать Росгвардии о его утрате или хищении.
Ранее Золотов сообщил, что до 2021 года будет создана федеральная платформа по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами, писал NEWS.ru.
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