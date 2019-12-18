https://static.news.ru/photo/c327a4f6-21c1-11ea-a862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сумма исковых требований Росгвардии к Алексею Навальному и другим оппозиционным политикам сократилась в два раза. В настоящий момент она составляет 2,4 млн рублей.

До этого силовики требовали выплаты 4,9 млн рублей за проведение митингов за честные выборы 27 июля и 3 августа в Москве, сообщили в Черёмушкинском суде столицы. При этом сами требования ещё не изменены, передаёт ТАСС.

По данным журналистов «Коммерсанта», сумма следует из расчётов, предоставленных судом.

Ранее NEWS.ru писал, что прокурор просил о рассмотрении иска к оппозиционерам в закрытом порядке. Свою позицию он объяснил тем, что в документах, фигурирующих в деле, содержатся личные данные сотрудников Росгвардии.