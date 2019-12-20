Представитель Росгвардии заявил, что информация о привлечении школьников для учений бойцов в Татарстане не соответствует действительности. По его словам, нацгвардейцы не имеют к произошедшему никакого отношения.
Он считает распространённые данные недостоверными и необъективными,
Распространение недостоверной и необъективной информации свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии, — сказал он.
Как ранее писал NEWS.ru, по информации пользователей социальной сети, сотрудники Росгвардии в Татарстане задействовали школьников в учениях по противодействию массовым беспорядкам. Бойцы отрабатывали свои действия на учащихся 9-го класса местной школы. Их просили атаковать силовиков, а те, в свою очередь, «скручивали и давали отпор» подросткам.
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