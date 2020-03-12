https://static.news.ru/photo/c70ecd38-646a-11ea-ae61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии отменило праздничный концерт, посвящённый Дню Росгвардии. Он должен был состояться 27 марта в Государственном Кремлёвском дворце.

Причиной отмены стали рекомендации оперативного штаба при правительстве распространения коронавируса, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что участниками концерта должны были стать известные артисты эстрады, а гостями — сотрудники и военнослужащие Росгвардии, члены их семей, а также ветераны подразделений и служб ведомства.

Ранее в Росгрвардии заявили о планах по созданию института политруков. С реализацией идеи ведомство связывает «дальнейшее развитие морально-психологического обеспечения».