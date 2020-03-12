Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии отменило праздничный концерт, посвящённый Дню Росгвардии. Он должен был состояться 27 марта в Государственном Кремлёвском дворце.
Причиной отмены стали рекомендации оперативного штаба при правительстве распространения коронавируса,
Там уточнили, что участниками концерта должны были стать известные артисты эстрады, а гостями — сотрудники и военнослужащие Росгвардии, члены их семей, а также ветераны подразделений и служб ведомства.
Ранее в Росгрвардии заявили о планах по созданию института политруков. С реализацией идеи ведомство связывает «дальнейшее развитие морально-психологического обеспечения».
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