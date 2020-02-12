По состоянию на февраль 2020 года Росгвардия обеспечивает контроль за 3,9 млн граждан, владеющих оружием, а также имеющих разрешение на его хранение и ношение. В распоряжении этих лиц находится более 6,6 млн единиц оружия.
Предоставленную силовой структурой статистику
Также в 2019-м Росгвардия приняла более 2,4 млн заявлений на предоставление госуслуг в области оборота оружия, частной сыскной и охранной деятельности.
Ранее в феврале, как сообщал NEWS.ru, бывший охранник Бориса Березовского Сергей Соколов получил три года и девять месяцев колонии за незаконное хранение оружия. Обвинение пришло к выводу, что Соколов и его сообщники хотели подбросить оружие и взрывчатку на территорию предприятия, занимавшегося производством удобрений и азотных соединений, и таким образом добиться смены руководства.
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