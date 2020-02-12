https://static.news.ru/photo/f098ae06-4dab-11ea-9b2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По состоянию на февраль 2020 года Росгвардия обеспечивает контроль за 3,9 млн граждан, владеющих оружием, а также имеющих разрешение на его хранение и ношение. В распоряжении этих лиц находится более 6,6 млн единиц оружия.

Предоставленную силовой структурой статистику приводит «Интерфакс». За 2019 год росгвардейцы провели около 3,7 млн проверок, по итогам которых к административной ответственности за нарушения правил оружейного оборота привлекли 250,9 тысячи лиц. 49,9 тысячи лицензий и разрешений на гражданское оружие были отозваны.

Также в 2019-м Росгвардия приняла более 2,4 млн заявлений на предоставление госуслуг в области оборота оружия, частной сыскной и охранной деятельности.

Ранее в феврале, как сообщал NEWS.ru, бывший охранник Бориса Березовского Сергей Соколов получил три года и девять месяцев колонии за незаконное хранение оружия. Обвинение пришло к выводу, что Соколов и его сообщники хотели подбросить оружие и взрывчатку на территорию предприятия, занимавшегося производством удобрений и азотных соединений, и таким образом добиться смены руководства.