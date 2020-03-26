https://static.news.ru/photo/ffbf0aae-6f6d-11ea-bc44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Движение добра/youtube.com

Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве прокомментировала появление автобусов ведомства в столице. По данным ведомства, горожанам не о чем беспокоиться.

Транспортные средства осуществляли плановую дислокацию, передаёт ТАСС.

Нет никаких поводов для беспокойства, это обычная плановая дислокация, — сказали в нацгвардии.

Ранее в Интернете распространилось видео, на котором запечатлены автобусы ведомства, следующие в направлении Москвы.

Как писал NEWS.ru, 25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний при мировой пандемии коронавируса. Также президент объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена. Это решение не относится к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат работать организации, осуществляющие неотложные работы на дороге и в чрезвычайных ситуациях.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.