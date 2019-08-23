Росгвардия начала служебную проверку по факту видеозаписи в Сети, на которой сотрудники в форме игнорируют сообщения о преступлении из-за того, что ели шаурму.
Если будет установлена вина сотрудников — они понесут соответствующее наказание, вплоть до увольнения, — сказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Как ранее писал News.ru, покупающие шаурму сотрудники Росгвардии стали антигероями ульяновских СМИ. По словам местной жительницы, стражи порядка устроили перерыв на обед на фоне совершающегося рядом преступления.