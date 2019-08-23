Фото: Сергей Булкин/News.ru

В воскресенье 25 августа в аэропортах Москвы задержаны и отменены 28 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

На 08.36 во Внуково задержан один рейс, в Домодедово 27 рейсов задержано и четыре отменены. В Шереметьево и Жуковском, судя по данным сервиса, отмен и задержек не наблюдается. Ранее News.ru...