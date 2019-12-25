https://static.news.ru/photo/22d71954-2717-11ea-88a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн сообщил, что Росгвардию могут наделить правом сбивать дроны-нарушители в воде. Закон, разрешающий силовикам уничтожать незаконно используемые беспилотники в воздухе, уже подписан.

Законопроект готов. Речь в нём идёт о войсках нацгвардии, потому что на них возложена задача по обеспечению безопасности Крымского моста и его инфраструктуры, а также на местах плавучих стоянок атомных станций, — цитирует РИА Новости Хинштейна.

По его словам, законопроект мало чем отличается от закона по противодействию беспилотникам в воздушной среде и, скорее всего, в первом квартале 2020 года его вынесут на рассмотрение парламента.

Как писал NEWS.ru, право пресекать полёты дронов-нарушителей получили ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардия. В случае необходимости они смогут останавливать беспилотники путём подавления сигналов дистанционного управления, принудительной посадки и уничтожения. Этот федеральный закон направлен на обеспечение общественной безопасности, в первую очередь на защиту жизни и здоровья граждан в местах проведения культурно-массовых мероприятий, защищённости критически важных объектов, а также объектов транспортной, информационной и телекоммуникационной инфраструктуры от противоправного использования беспилотных воздушных судов.