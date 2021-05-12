Росгвардию могут привлечь к охране школ

https://static.news.ru/photo/67e2851c-b3aa-11eb-8811-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы предложат правительству привлечь к охране школ Росгвардию, сообщают «Известия».

Зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин заявил, что силовое ведомство должно взять на себя охрану образовательных учреждений. При этом родители не обязаны «скидываться» на охрану, так как безопасность не должна зависеть от доходов граждан. Шеин уточнил, что соответствующее предложение будет направлено в правительство в течение двух недель.

Я полностью поддерживаю предложение о том, что охраной наших школ должны заниматься профессионалы, — сказала глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

К слову, в ЛДПР и «Единой России» также согласились с принятием данных мер. Правда, что думают об этом в Росгвардии и кабмине, пока не уточняется.

Предложение поступило после инцидента в одной из российских школ. Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматривается версия о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая было объявлено в Татарстане днём траура.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что безопасность школ и детских садов не повысится с привлечением к их охране бойцов Росгвардии. По его мнению, ведомство отправит для охраны учебных заведений тех специалистов, которые не слишком полезны в военной службе.