https://static.news.ru/photo/a33715de-db9c-11e9-81ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Представители Росгвардии дали положительную характеристику актёру Павлу Устинову, проходившему в указанном роде войск срочную службу.

Учесть этот документ попросил прокурор в процессе заседания Мосгорсуда, на котором рассматривалось ходатайство Генпрокуратуры об изменении актёру меры пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Прошу учесть положительную характеристику, выданную Устинову по месту прохождения срочной службы, — передаёт слова прокурора «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что 20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения актёру Павлу Устинову с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Об освобождении Устинова из-под ареста ходатайствовала прокуратура. Защита в лице Дмитрия Чешкова и Анатолия Кучерены поддержала ходатайство. Сам Устинов участвовал в процессе по видеосвязи. На заседание также пришли актёры Таисия Вилкова и Павел Табаков.

Тверской суд 16 сентября признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима.

Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла: его инициативу подхватили десятки актёров, которые записывали видеоролики. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

На 26 сентября в Мосгорсуде назначено рассмотрение апелляции защиты на приговор Устинову.