https://static.news.ru/photo/62152b02-6a14-11ea-a1c1-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Замир Усманов/Global Look Press

Несколько человек, которые протестовали против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) задержаны сотрудниками Росгвардии.

Отмечается, что противники строительства не давали проехать строительной техники, а правоохранители пытались оттеснить их от дороги.

Недавно были задержаны несколько протестующих, для этого одним из стражей порядка был применён газовый баллончик, — цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов.

Власти Москвы в 2018 году приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды — трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. При этом стало известно о том, что в зоне прокладки трассы окажется могильник урана и тория, заражённая пыль от которых попадёт при проведении строительных работ на поверхность, и радиация разнесётся по Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения на склоне Москвы-реки за территорией завода полиметаллов, по мнению специалистов, не препятствуют стройке. Он пообещал вести мониторинг и санировать все найденные радиоактивные отходы. Тем не менее активисты протестуют против строительства, утверждая, что его начало может привести к радиоактивному заражению прилегающей территории.

О том, что в 50–60 метрах от платформы Москворечье уже наблюдается заметное превышение уровня радиации, писал NEWS.ru.