Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии в Татарстане задействовали школьников в учениях по противодействию массовым беспорядкам.

О мероприятии, проходившем в населённом пункте Новотроицкое Тукаевского района, рассказала пользовательница Instagram Екатерина Пантелеева. По её словам, росгвардейцы отрабатывали свои действия на учащихся 9-го класса местной школы. Их просили атаковать силовиков, а те, в свою очередь, «скручивали и давали отпор» подросткам.

Как вы считаете, это нормально? К какому разделу школьной программы это относится? — возмутилась Пантелеева.

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Вот такие «учения» проводятся росгвардией на школьниках 9 класса Новотроицкой Школы Тукаевского района Татарстана. Сборы по линии МВД и учащихся. Задача сотрудников МВД была научиться действовать при массовых беспорядках молодежи. Учеников просили нападать на росгвардию вооруженную щитами, те, в свою очередь, скручивали и давали отпор ученикам 9 класса. Как вы считаете, это нормально? К какому разделу школьной программы это относится? Как регламентируется? Необходимо ли было хотя бы взять письменное соглашение родителей учеников? @rusminnikhanov @mycitychelny @tatarstan_official @mon.rt @minobrnauki_russia

Публикация от Пантелеева Екатерина (@panteleevaaaaaa)

Видеосъёмку учений вели сами школьники. Позднее запись опубликовали оппозиционер Алексей Навальный и председатель отделения профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане Раушан Валиуллин. По словам последнего, жителей Новотроицкого удивило то, что школьники участвовали в учениях без согласия на то их родителей, сообщает сайт znak.com.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что Росгвардия изменила сумму исковых требований к оппозиционерам по делу о несогласованных митингах в Москве 27 июля и 3 августа. Размер выплаты был сокращён с 4,9 млн до 2,4 млн рублей.

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