https://static.news.ru/photo/bf5b9c1c-24a3-11ea-aad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии в Татарстане задействовали школьников в учениях по противодействию массовым беспорядкам.

О мероприятии, проходившем в населённом пункте Новотроицкое Тукаевского района, рассказала пользовательница Instagram Екатерина Пантелеева. По её словам, росгвардейцы отрабатывали свои действия на учащихся 9-го класса местной школы. Их просили атаковать силовиков, а те, в свою очередь, «скручивали и давали отпор» подросткам.

Как вы считаете, это нормально? К какому разделу школьной программы это относится? — возмутилась Пантелеева.

Видеосъёмку учений вели сами школьники. Позднее запись опубликовали оппозиционер Алексей Навальный и председатель отделения профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане Раушан Валиуллин. По словам последнего, жителей Новотроицкого удивило то, что школьники участвовали в учениях без согласия на то их родителей, сообщает сайт znak.com.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что Росгвардия изменила сумму исковых требований к оппозиционерам по делу о несогласованных митингах в Москве 27 июля и 3 августа. Размер выплаты был сокращён с 4,9 млн до 2,4 млн рублей.