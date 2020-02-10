https://static.news.ru/photo/74fcba60-4c18-11ea-99cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцы Росгвардии спасли в Зеленограде молодого человека, который намеревался свести счёты с жизнью. О том, что в оконном проеме на лестничной клетке верхнего этажа одной из высоток сидит мужчина, в экстренные службы сообщили встревоженные местные жители.

Прибывшие на место росгвардейцы вступили в контакт с юношей. В ходе беседы им удалось убедить его не совершать необдуманный поступок. В итоге молодой человек спустился с окна, сообщает пресс-служба московского подразделения ведомства.

Некоторое время спустя несостоявшийся самоубийцу передали сотрудникам психологической службы.

Ранее в Новосибирской области, как писал NEWS.ru, спасшийся в серьёзной аварии водитель совершил самоубийство. Мужчина наложил на себя руки во время эвакуации его машины.