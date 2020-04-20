Росгвардейцы сдали больше 250 литров крови

https://static.news.ru/photo/536b6f76-831e-11ea-b82a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бойцы Росгвардии приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню донора. Силовики сдали больше 250 литров крови.

В связи с распространением коронавируса число доноров резко снизилось и возник риск дефицита плазмы и эритроцитов, сообщили в ведомстве. Росгвардейцы сдавали кровь в Московской области, Смоленске, Туле, Воронеже, Ярославле, Курске, Калуге и Брянске, передаёт ТАСС. В акции приняли участие примерно 550 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что донорам крови с антителами на COVID-19 столичные власти введут выплаты: за каждые 150 мл плазмы — 1250 рублей, за 600 мл — 5000 рублей. Первые процедуры переливания плазмы в Москве были проведены на прошлой неделе. Эксперты утверждают, что антитела, которые содержатся в крови переболевших коронавирусом людей, помогают справиться с инфекцией.