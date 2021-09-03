Росгвардейцы Петербурга объяснили, зачем подбросили наркотики школьнику

Сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга Никита Лаврентьев и Александр Бойков, которых обвиняют в подбрасывании наркотиков 16-летнему подростку, объяснили свои действия. В последнем слове на суде они рассказали, что на преступление их толкнули финансовые трудности. Об этом сообщает «Зона права», чей адвокат представляет интересы школьника.

По их словам, причиной стали низкая зарплата и ипотека. Они извинились перед потерпевшим.

Прокуратура в ходе прений запросила по 15 лет колонии строгого режима для каждого из них, а также штраф в размере 2 млн рублей. Приговор силовикам огласят 27 сентября.

Росгвардейцам инкриминируют превышение должностных полномочий с применением насилия, хранение наркотиков и получение взяток в особо крупном размере. По версии следствия, летом 2019 года силовики остановили на улице школьника, подкинули ему наркотики и «нашли» их. После этого они начали вымогать у подростка взятку в размере 300 тысяч рублей.

Силовики несколько раз ударили потерпевшего и надели на него наручники. Он передал им 140 тысяч рублей, но в банке смог позвонить в полицию и сообщить о произошедшем. В результате силовиков задержали в тот же день.

По материалам дела, обвиняемые также оформляли поддельные рапорты, на основе которых составляли административные протоколы. После этого они требовали у людей взятки в размере от 30 до 50 тысяч рублей, чтобы избежать наказания.

Ранее сотрудники ДПС Тюмени остановили автомобиль из-за непристёгнутого ремня безопасности, а затем провели без понятых досмотр машины. Водитель уверен, что в этот момент полицейский пытался подбросить ему наркотики. При этом действия силовика попали на видео.