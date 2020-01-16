Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2019 году на Северном Кавказе было ликвидировано 26 участников террористических ячеек и уничтожено более 190 объектов инфраструктуры бандгрупп.

Как сообщили «Интерфаксу» в Росгвардии, в регионе также было зафиксировано более 1500 фактов изъятия и добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

По словам командующего Объединённой группировкой войск (сил) (ОНВс) на Северном Кавказе Василия Федорчука, достигнутые результаты позволили существенно снизить активность бандгрупп и предотвратить готовившиеся теракты.

Как писал NEWS.ru, в октябре председатель национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил, что с начала 2019 года на Северном Кавказе удалось предотвратить 15 террористических актов и ликвидировать 30 ячеек боевиков.

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