https://static.news.ru/photo/274fe0fa-3906-11ea-8112-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2019 году на Северном Кавказе было ликвидировано 26 участников террористических ячеек и уничтожено более 190 объектов инфраструктуры бандгрупп.

Как сообщили «Интерфаксу» в Росгвардии, в регионе также было зафиксировано более 1500 фактов изъятия и добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

По словам командующего Объединённой группировкой войск (сил) (ОНВс) на Северном Кавказе Василия Федорчука, достигнутые результаты позволили существенно снизить активность бандгрупп и предотвратить готовившиеся теракты.