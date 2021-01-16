Росгвардейцы оттесняют сторонников Навального к выходу из Внуково

https://static.news.ru/photo/b03c289a-58dd-11eb-9a04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Внуково росгвардейцы и бойцы ОМОНа начали оттеснять сторонников оппозиционера Алексея Навального к выходу из аэропорта.

Полицейские требуют от пришедших освободить территорию аэропорта, заявляя, что вход на территорию осуществляется только с билетами. Люди в ответ на это скандируют «фашисты». Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале NEWS.ru.

Ранее силовики задержали в аэропорту Внуково юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, менеджера по проектам ФБК Руслана Шаведдинова, активиста Константина Котова и брата политика Алексея Навального Олега. Они прибыли в воздушную гавань, чтобы встретить прилетающего из Германии оппозиционера. Задержанные находились в кафе, которое располагается в терминале для внутренних рейсов.

Самолёт с Навальным на борту должен прибыть во Внуково в 19:43.

Политик, заходя на борт, заявил, что ему нечего бояться в России, и пообещал новые расследования.

Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».