Росгвардеец замаскировался под рабочего и зарезал бывшую жену

Следственный комитет завёл дело на жителя Челябинска, которого подозревают в убийстве бывшей жены на её рабочем месте. По информации источников «Интерфакса», предполагаемый преступник является сотрудников СОБРа Росгвардии.
О задержании мужчины
В ходе бытового конфликта мужчина нанёс несколько ножевых ранений бывшей супруге, в результате которых она скончалась. Женщина находилась на своём рабочем месте, — отметили в СК.
Информацию о том, что мужчина работает в Росгвардии,
По данным журналистов, мужчина целенаправленно
У пары было двое детей — 13 и 6 лет. Младший ребёнок жил с матерью, а старший — с отцом. Причиной развода стали частые командировки мужа и его претензии к жене из-за подозрения в изменах.
Зампрокурора Калининского района Челябинска рассказал, что суд заключил предполагаемого преступника под стражу. Мужчина признал вину.
Ранее Челябинский гарнизонный военный суд приговорил бывшего главу разведывательной службы управления Росгвардии по Курганской области к лишению свободы на четыре года в колонии строгого режима. Преступник попросил местного жителя за деньги оговорить себя, а затем организовал его задержание, представив его как террориста.