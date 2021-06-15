Росгвардеец замаскировался под рабочего и зарезал бывшую жену

https://static.news.ru/photo/2fbc1642-cdf1-11eb-a85b-96000091f725_660.jpg Фото: rosguard.gov.ru

Следственный комитет завёл дело на жителя Челябинска, которого подозревают в убийстве бывшей жены на её рабочем месте. По информации источников «Интерфакса», предполагаемый преступник является сотрудников СОБРа Росгвардии.

О задержании мужчины сообщила пресс-служба местного СК. Представитель ведомства рассказал, что подозреваемому предъявили обвинение в убийстве.

В ходе бытового конфликта мужчина нанёс несколько ножевых ранений бывшей супруге, в результате которых она скончалась. Женщина находилась на своём рабочем месте, — отметили в СК.

Информацию о том, что мужчина работает в Росгвардии, подтвердил источник Znak.com. Информатор издания рассказал, что инцидент произошёл в одном из мини-отелей Челябинска, где женщина работала администратором. Пострадавшая скончалась от полученных травм в больнице.

По данным журналистов, мужчина целенаправленно шёл убивать бывшую жену, с которой развёлся месяц назад. Для этого он надел рабочую форму и респиратор, поэтому ему открыли дверь заведения. Он плеснул женщине в лицо краской, которую принёс с собой, а затем нанёс больше 20 ударов ножом.

У пары было двое детей — 13 и 6 лет. Младший ребёнок жил с матерью, а старший — с отцом. Причиной развода стали частые командировки мужа и его претензии к жене из-за подозрения в изменах.

Зампрокурора Калининского района Челябинска рассказал, что суд заключил предполагаемого преступника под стражу. Мужчина признал вину.

Ранее Челябинский гарнизонный военный суд приговорил бывшего главу разведывательной службы управления Росгвардии по Курганской области к лишению свободы на четыре года в колонии строгого режима. Преступник попросил местного жителя за деньги оговорить себя, а затем организовал его задержание, представив его как террориста.