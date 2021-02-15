Росгосцирк показал для медиков первые представления после пандемии

В рамках акции «Во имя бьющихся сердец» в 20 городах на цирковых аренах прошли первые представления после пандемийных ограничений.

Цирки, входящие в систему Росгосцирка, показали свои премьерные постковидные представления для тех, кто сыграл важнейшую роль в снятии ограничений — для медиков. Представления прошли в цирках Астрахани, Брянска, Волгограда, Воронежа, Владивостока, Екатеринбурга, Кемерово, Кирова, Костромы, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы, Тюмени, Ярославля.

Участие в первых выступлениях приняли такие звёзды арены, как воздушные гимнасты Екатерина Запашная и Константин Растегаев, заслуженная артистка РФ Юлия Филатова, иллюзионист Анатолий Сокол, дрессировщица Людмила Суркова и другие артисты Российской государственной цирковой компании.

Пресс-служба Росгосцирка Пресс-служба Росгосцирка Пресс-служба Росгосцирка Пресс-служба Росгосцирка Пресс-служба Росгосцирка Пресс-служба Росгосцирка Пресс-служба Росгосцирка Пресс-служба Росгосцирка Пресс-служба Росгосцирка Пресс-служба Росгосцирка