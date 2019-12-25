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Замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что новогодняя ночь в Москве будет тёплой.

По его словам, на этой неделе будет «предновогодняя погода». Температура опустится до –5 градусов ночью и до –3 градусов днём. В ближайшие дни выпадет снег, который растает к праздникам.

Будет небольшой минус ночью и возможны небольшие осадки в виде мокрого снега из-за волны тепла, — отметил Цыганков в интервью агентству «Москва».

Он добавил, что такая погода обусловлена приходам циклона с севера.

Как ранее писал NEWS.ru, метеорологи предрекли морозную погоду в азиатской части страны в последнюю неделю года. В центре России будет по-прежнему тепло.