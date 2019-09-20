https://static.news.ru/photo/b3cc5c6a-db92-11e9-a6dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росгидромет представил свой прогноз по температурному режиму в России на отопительный сезон (октябрь 2019 года — март 2020 года). Согласно данным ведомства, на большей части территории страны температурный фон будет около нормы или немного выше её.

Прогноз опубликован на сайте Росгидромета. В октябре за Полярным кругом среднемесячная температура может превысить норму, в то время как на юге Сибири и Дальнем Востоке будет холоднее, чем в среднем за время наблюдений.

В ноябре почти на всей территории России средняя температура будет около нормы, ниже — в полярных районах. В декабре также почти везде температурный режим будет соответствовать средним многолетним значениям, кроме севера Урала и Сибири (выше нормы) и юга Западной Сибири (ниже нормы).

В декабре на юге Западной Сибири снова будет холоднее, чем обычно. Чуть ниже нормы температура опустится в январе в Северо-Западном федеральном округе.

Специалисты Росгидромета предупреждают, что февраль будет холоднее обычного в Центральном федеральном округе и почти на всей территории СЗФО. В марте температура будет около или выше нормы по всей стране.

Вероятность исполнения прогноза составляет около 68%.

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