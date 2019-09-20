Росгидромет представил свой прогноз по температурному режиму в России на отопительный сезон (октябрь 2019 года — март 2020 года). Согласно данным ведомства, на большей части территории страны температурный фон будет около нормы или немного выше её.
Прогноз опубликован на
В ноябре почти на всей территории России средняя температура будет около нормы, ниже — в полярных районах. В декабре также почти везде температурный режим будет соответствовать средним многолетним значениям, кроме севера Урала и Сибири (выше нормы) и юга Западной Сибири (ниже нормы).
В декабре на юге Западной Сибири снова будет холоднее, чем обычно. Чуть ниже нормы температура опустится в январе в Северо-Западном федеральном округе.
Специалисты Росгидромета предупреждают, что февраль будет холоднее обычного в Центральном федеральном округе и почти на всей территории СЗФО. В марте температура будет около или выше нормы по всей стране.
Вероятность исполнения прогноза составляет около 68%.
Ранее, как передавал News.ru, синоптики предупредили москвичей о сложных погодных условиях в выходные. 21–22 сентября в Москве ожидается холодный ветер, возможны перепады атмосферного давления, дождь и мокрый снег.