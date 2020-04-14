Росгидромет: радиационная обстановка в РФ находится в пределах нормы

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Радиационный фон в России находится в пределах нормы. Пожар вблизи Чернобыльской АЭС не повлиял на обстановку на российской территории, сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Посты контроля радиационной обстановки, действующие в составе системы мониторинга Росгидромета, изменений радиационной обстановки на территории России не зафиксировали, — подчеркнули в ведомстве.

Воздушные массы с места пожара 12-13 апреля проходили в северо-восточном направлении, передаёт ТАСС.

13 апреля огонь подошёл на расстояние в два километра к хранилищам с радиоактивными отходами. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что возгорание хранилищ для отработанного ядерного топлива полностью исключено, поскольку они сделаны из несгораемых конструкций.

Украинские власти считают, что поджог в зоне отчуждения могли устроить сталкеры. Полиция Киевской области задержала 27-летнего жителя села Раговка. Мужчина объяснил, что подпалил траву и мусор на территории Чернобыльской зоны отчуждения ради забавы.

14 апреля пожар в Чернобыльской зоне отчуждения был ликвидирован, писал NEWS.ru.