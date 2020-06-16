Росгидромет назвал регионы, в которых ожидается аномальная жара

https://static.news.ru/photo/bcbb8476-afbe-11ea-82d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

↵В регионах европейской части России с 17 июня установится аномальная жара. Как сообщает Росгидромет, среднесуточные температуры будут выше нормы на 5–7 градусов.

По данным ведомства, жарче всего будет в Центральном федеральном округе. Температурные значения днём составят до 32 градусов, на юге округа ожидается до +33...35 градусов.

Более 30 градусов будет в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. В Саратовской области столбики термометров приблизятся к отметке +32. Такая же температура ожидается в Новгородской и Псковской областях. Эти показатели на 9 градусов выше средних значений.

Что касается южных регионов страны, то там температура вырастет до 40-градусных отметок. Жара продержится до 22 июня включительно. В Волгоградской области максимальная температура составит 37 градусов, в Астраханской области и Калмыкии — в диапазоне от 35 до 40. На Ставрополье, в Краснодарском крае и Ростовской области температура днём составит от 28 до 35 градусов.



Аномальная жара установится также в Якутии, в частности в её центральных и северо-восточных районах. Там синоптики прогнозируют до 22...28 градусов, что выше нормы на 12–16 градусов, передаёт «Интерфакс».

Росгидромет предупреждает, что такие волны тепла, в соответствии с исследованиями ВОЗ, негативно влияют на состояние отдельных категорий людей, в первую очередь — пожилого возраста, — подчеркнули специалисты.

Ранее, как писал NEWS.ru, о предстоящей жаре предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая погода будет характерна для всего центра европейской части России с 16 июня.