Росавиация запретила «Витязь-Аэро» перевозки людей после падения Ми-8

Росавиация запретила компании «Витязь-Аэро» перевозку пассажиров. Вертолёт Ми-8, принадлежащий компании, потерпел крушение на Камчатке 12 августа. Об этом сообщил ТАСС.

Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, — заявили в Росавиации.

«Витязь-Аэро» по-прежнему может перевозить грузы и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации.

По факту крушения вертолёта Ми-8 возбуждено уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности воздушного транспорта, повлёкших смерть двух и более лиц. На борту находились 16 туристов, из них выжили девять. Семь пассажиров и один член экипажа считаются пропавшими без вести.

Вертолёт обнаружили на глубине 110-111 метров в Курильском озере на Камчатке, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Эксперты разрабатывают стратегию по осмотру и дальнейшему поднятию воздушного судна со дна озера.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет изучит три версии крушения вертолёта. Следователи допросили гендиректора и технический персонал авиакомпании «Витязь-Аэро», которая эксплуатировала разбившийся на Камчатке пассажирский вертолёт Ми-8. Изучаются документы туроператора и авиакомпании.