Росавиация запретила «Витязь-Аэро» перевозки людей после падения Ми-8
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:38, 13 августа 2021
Фото: vityaz.aero/facebook.com
Читайте нас в Google Новости
Росавиация запретила компании «Витязь-Аэро» перевозку пассажиров. Вертолёт Ми-8, принадлежащий компании, потерпел крушение на Камчатке 12 августа. Об этом сообщил ТАСС.
Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, — заявили в Росавиации.
«Витязь-Аэро» по-прежнему может перевозить грузы и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации.
По факту крушения вертолёта Ми-8 возбуждено уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности воздушного транспорта, повлёкших смерть двух и более лиц. На борту находились 16 туристов, из них выжили девять. Семь пассажиров и один член экипажа считаются пропавшими без вести.
Вертолёт обнаружили на глубине 110-111 метров в Курильском озере на Камчатке, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Эксперты разрабатывают стратегию по осмотру и дальнейшему поднятию воздушного судна со дна озера.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет изучит три версии крушения вертолёта. Следователи допросили гендиректора и технический персонал авиакомпании «Витязь-Аэро», которая эксплуатировала разбившийся на Камчатке пассажирский вертолёт Ми-8. Изучаются документы туроператора и авиакомпании.