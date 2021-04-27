Росавиация: всех россиян вывезли из Танзании

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Российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Танзании. Об этом сообщили в Росавиации. Всего в страну вернулись 4,1 тысячи пассажиров.

Из Танзании в Россию по состоянию на 27 апреля с начала вывозной кампании, 15 апреля, выполнено 12 рейсов, перевезено 4,1 тысячи пассажиров. Вывозная программа завершена, — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве сообщили, что из Турции успели вывезти 1,3 тысячи россиян только за 26 апреля. Шесть рейсов совершили турецкие авиакомпании, ещё три — были российскими.

Семь российских авиакомпаний также завершили вывоз своих клиентов и прекратили полёты в страну. Это Azur Air, «Азимут», «Икар», «Победа», «Россия», Red Wings и Royal Flight, отметил ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, 15 апреля по рекомендации оперштаба было прекращено авиасообщение с Турцией. Границы будут оставаться закрытыми до 1 июня из-за эпидемиологической обстановки в стране. Зампредседателя правительства Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать путёвки в Турцию и Танзанию и на даты после 1 июня. В начале лета должен завершиться мораторий на авиасообщение с этими странами.