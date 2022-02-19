Росавиация ужесточит контроль цен на авиабилеты в ряд регионов

В России ужесточат контроль цен над авиабилетами в экономклассе по ряду направлений. Как пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Георгия Бахарева, авиакомпании обяжут каждый месяц отчитываться о стоимости билетов в Приморье, на Камчатку, в южные регионы России и в Калининград. Поводом для этого решения могло стать резкое удорожание билетов у одного из перевозчиков.

Поручение контролировать цены на авиабилеты дал Минтранс ещё в мае 2021 года. По данным издания, авиакомпании в своих отчётах должны будут указывать среднюю стоимость забронированной авиаперевозки в Калининград, Симферополь, Сочи, Анапу, Благовещенск, Улан-Удэ, Читу, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Владивосток, Якутск, Южно-Сахалинск, Хабаровск и Анадырь.

В ФАС пояснили, что стоимость перевозки одного пассажира в 2021 году на внутренних авиарейсах протяжённостью 1 тысяча км составила 5570 рублей, в 2020 году показатель был равен 4900 рублям. Также в новом году цена оказалась выше и на маршруты протяжённостью 3 тысячи км — 9980 рублей против 9500 рублей в 2020 году.

Руководитель секции выездного туризма Российского союза туриндустрии и глава агентства «Арт Тревел» Мария Ушакова рассказала, что за минувший год значительно снизились цены на авиабилеты в Кипр, Грузию и ОАЭ. Это связано с тем, что увеличилось количество авиакомпаний, занимающихся перевозкой по этим направлениям. По её словам, чем больше рейсов и перевозчиков, тем ниже цена на билет.