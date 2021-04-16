Росавиация создала штаб для мониторинга вывоза россиян из Турции

https://static.news.ru/photo/92b91e04-9f87-11eb-8937-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Оперативный штаб по организации и мониторингу за возвращением российских граждан из Турции появился на площадке Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Оперативный штаб будет регулярно информировать Минтранс России о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезённых граждан, а также количестве граждан России, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения на Родину, — говорится в сообщении.

Актуальная ситуация с вывозом россиян рассмотрена на заседании штаба в субботу. В частности, авиаперевозчики подтвердили планы по рейсам из Турции в заранее спланированные даты, при этом компании подтвердили готовность увеличить количество вывозных рейсов.

Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках «манифеста прерванного полёта» (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учётом текущей ситуации, — отметили в ведомстве.

Авиаперевозчикам также рекомендовали усилить работу колл-центров, а при необходимости — выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров.

Оперштаб 12 апреля объявил о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что оперштаб при Ростуризме предложит правительству вывозить российских туристов из Турции за 10–12 тысяч рублей. Платить за возврат на родину они будут сами. Потом туристам предложат вернуть деньги за отменённые перелёты. Решение по вывозу туристов из Турции примут уже на следующей неделе.