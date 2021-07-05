Росавиация разрешила полёты в Турцию ещё из 13 городов

C 12 июля будет увеличено количество российских городов, из которых возобновляется авиасообщение в Турцию. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полёты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска, — рассказали в ведомстве.

Решение принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. При этом был увеличен перечень городов на территории Турции. Так, будут возможны полёты в Измир.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Турция закроет границы с шестью странами из-за новых штаммов коронавируса. Речь идёт о Бангладеш, Индии, Непале, Шри-Ланке, Бразилии и ЮАР. Пассажиры, прибывшие в страну в течение последних дней и которые были в указанных странах в течение 14 последних дней перед прибытием, должны представить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. После этого они в принудительном порядке будут отправлены на двухнедельный карантин.

При этом Турция будет пускать привившихся любой российской вакциной граждан РФ без ПЦР-теста.