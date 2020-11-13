Росавиация проверит «Победу» из-за маршрута полёта «в поддержку Дзюбы»

https://static.news.ru/photo/d2e9ccaa-273a-11eb-96eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лоукостеру «Победа» предстоит пройти проверку после того, как пилоты авиакомпании решили поддержать футболиста Артёма Дзюбу, интимную видеозапись которого слили в Сеть. Они пролетели над Башкирией по траектории, которая на Flightradar отобразилась в форме фаллоса. Об этом сообщил источник в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Ролик появился в Интернете 11 ноября. В небе над Нефтекамском пилоты борта «Победы» сделали несколько виражей, которые на радаре выглядели как мужской половой орган. Самолёт летел из Москвы в Екатеринбург и оказался в месте назначения на 20 минут позже. При этом ни официальные представители агентства, ни лоукостера не стали комментировать эту информацию РБК.

Не знаем, что именно могло померещиться в траектории полёта нашего самолёта, но возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали своё отношение к его травле, — предположили в пресс-службе авиакомпании.

Неделю назад в соцсетях появилось видео, на котором Дзюба занимается онанизмом. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас. Футболист уже выступил с признанием и даже поблагодарил «судьбу за уроки, которые болезненные и жестокие».

Как сообщал NEWS.ru, ранее депутат Виталий Милонов выступил с критикой Дзюбы. По словам парламентария, игрок такими темпами может дойти до прогулок по парку в плаще на голое тело, распахивая его перед девушками.