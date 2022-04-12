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Росавиация продлила запрет полётов на юг России

09:34, 12 апреля 2022
Росавиация продлила запрет полётов на юг России Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Росавиация продлила режим ограничения на полёты в 11 российских аэропортов юга и центральной части России до 19 апреля. Ведомство порекомендовало авиакомпаниям пользоваться альтернативными маршрутами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В списке городов, оказавшихся под временным ограничением, находятся Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Росавиация порекомендовала отечественным авиакомпаниям организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовского аэропорта Платов в связи с проведением спецоперации России на Украине. Затем временные ограничения продлялись, а список терминалов расширялся.

Ранее представители Ростуризма рекомендовали по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. Путешественникам предлагали по соглашению с туроператором либо перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. 

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