Росавиация продлила ограничения полётов в аэропорты на юге РФ до 1 апреля

До 1 апреля 2022 года (до 03:45 мск) продлён режим временного ограничения полётов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные Росавиации. Аэропорт Сочи остаётся открытым, все остальные аэропорты России, включая международные, также работают в обычном режиме.

Российским авиакомпаниям авиационное ведомство по-прежнему рекомендует <...> организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, — говорится в сообщении.

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовского аэропорта Платов в связи с проведением спецоперации России на Украине. Как стало известно, около 150 тысяч туристов, из них 25 тысяч организованных, не могли вылететь из российских регионов, в которых была приостановлена работа аэропортов.

Представители Ростуризма рекомендуют по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. В сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер.