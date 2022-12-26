Росатом занялся повышением надежности Запорожской АЭС

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Росатом повысил надежность Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью «Известиям». По его словам, сейчас специалисты госкорпорации занимаются теплоснабжением станции, обеспечением ее устойчивого состояния и теплоснабжением города Энергодар.

Нами принят целый ряд мер по повышению надежности атомной станции, — заявил Лихачев.

По его словам, поддерживать необходимый уровень безопасности непросто, потому что линия разделения воинских контингентов находится всего в нескольких километрах от станции. Тем не менее ни одного ЧП на станции не было зафиксировано.

Ранее Рогов рассказал, что российские военные отбили атаку украинской мотопехоты на северо-восточном участке боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Он подчеркнул, что ВС РФ и союзные войска уничтожили до 50 бойцов ВСУ, три бронемашины и столько же внедорожников.

Минобороны ранее показало кадры ударов по укрепленным районам ВСУ из САУ «Малка». Кроме того, удар был нанесен по украинским артиллерийским установкам. В министерстве добавили, что не так давно расчеты орудия группировки «Отважные» пополнили военнослужащие — добровольцы и мобилизованные россияне, которые выполняют свои боевые задачи успешно.