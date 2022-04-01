Росатом: Россия сделала всё для безопасности атомных объектов на Украине

Росатом сделал всё для обеспечения безопасности атомных объектов на Украине, которые находятся под контролем РФ. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачёв по окончании встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. По его словам, которые приводит ТАСС, частью этой работы стало получение МаГАТЭ полной информации о происходящих событиях.

Главная задача госкорпорации «Росатом» была в том, чтобы сделать всё необходимое для безопасной работы атомных объектов, особенно на территории, которые контролирует российская армия, — сказал он.

Ранее Украина проинформировала МАГАТЭ о возврате контроля над Чернобыльской АЭС. По информации украинской стороны, российские силы, которые контролировали Чернобыльскую атомную электростанцию с 24 февраля, в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу и направили две колонны войск в сторону Белоруссии. Подтверждения этой информации от российской стороны нет.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство проводит тесные консультации с украинскими властями по вопросу отправки первой миссии организации в зону Чернобыльской АЭС. Это должно произойти в ближайшие несколько дней.