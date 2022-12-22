Росатом потребует от Финляндии возместить убытки за АЭС «Ханхикиви-1»

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Росатом потребует от Финляндии возмещения убытков за разрыв контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1», передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева. Такое право Росатом получил после решения Международного совета по разрешению споров (DRB) признать неправомерным расторжение контракта на строительство АЭС.

И мы этим правом обязательно воспользуемся, — подчеркнул Лихачев.

Ранее сообщалось, что Росатом подал шесть исков к финской компании Fennovoima из-за срыва контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Глава корпорации Алексей Лихачев заявил, что отказ Хельсинки от проекта атомной станции с Россией в юридическом плане «абсолютно уязвим» и у Росатома есть шансы вернуть потраченные на проект деньги в судебном порядке.

Проект «Ханхикиви-1» предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 МВт. Строительство станции оценивалось в €7-7,5 млрд.

В свою очередь исполнительный директор финской энергетической компании Йоахим Шпехт заявил, что Fennovoima Oy, которая выступила заказчиком на строительство АЭС «Ханхикиви-1», подала в суд на Росатом. В иске от Fennovoima значится сумма около €2 млрд, предъявленная к российской госкорпорации.