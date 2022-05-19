Росатом начал испытания «толерантного» ядерного топлива

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Учёные Росатома приступили к испытаниям российского «толерантного» ядерного топлива ATF нового поколения безопасности для легководных реакторов — российских ВВЭР и установок зарубежного дизайна PWR. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Четвёртый цикл испытаний экспериментальных реакторов начался в НИИ атомных реакторов в городе Димитровграде Ульяновской области. Топливные таблетки изготовлены из стандартного диоксида урана и плотного уран-молибденового сплава. Параллельно начались реакторные испытания новых твэлов с уран-силицидным топливом типоразмеров ВВЭР и PWR. Технология изготовления топливных таблеток из дисилицида урана разработана учёными московского ВНИИНМ им. А. А. Бочвара (институт Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»), которые координируют все отраслевые исследования по созданию российского «толерантного» топлива.

Топливная композиция из дисилицида урана обладает рядом преимуществ. Это высокая плотность и ураноёмкость, которые могут позволить перейти к более длинным топливным циклам без увеличения обогащения по урану-235, а также высокая теплопроводность в сочетании с низкой теплоёмкостью, что означает меньше запасённого тепла в активной зоне реактора и более низкую температуру оболочек твэлов в аварийных режимах. Ещё одно преимущество — более низкая по сравнению с диоксидом урана рабочая температура топливной таблетки, что способствует улучшению эксплуатационных характеристик топлива.

Кроме того, с сентября 2021 года на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС в реакторе ВВЭР-1000 продолжается первый полуторагодичный цикл опытно-промышленной эксплуатации комбинированных тепловыделяющих сборок, содержащих по 12 твэлов в ATF-исполнении с инновационными оболочками из хром-никелевого сплава 42ХНМ, а также циркониевого сплава с хромовым покрытием.