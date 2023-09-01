Росалкогольрегулирование получило новое название Росалкогольрегулирование переименовали в Росалкогольтабакконтроль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

С 1 сентября 2023 года Росалкогольрегулирование переименуют в Росалкогольтабакконтроль. Ведомство наделят дополнительными функциями по контролю за оборотом табака. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Нововведение было принято для совершенствования государственного управления в области производства и оборота табачных изделий и продукции, а также никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.

Также Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка переименована в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками. На службу возложат функции по контролю за производством и оборотом табачных изделий и соответствующего сырья.

Ранее сообщалось, что Минюст подготовит поправки, заключения и отзывы правительства на изменения в Семейный кодекс. Такое решение считают актуальным на фоне брошенных стране вызовов в области укрепления и защиты института материнства, отцовства и детства. Согласно нормам действующего законодательства, Минюст занимается поправками, заключениями и отзывами правительства на изменения, вносимые в Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК).