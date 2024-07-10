Росаккредитация отозвала сертификаты после расследования журналистов

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Росаккредитация отозвала сертификаты соответствия после расследования журналистов SHOT ПРОВЕРКИ, пишет LIFE.ru. Как выяснили журналисты, в России работают мошенники, которые могут легализовать не только бракованные, но и несуществующие товары.

По данным издания, сертификат соответствия можно получить практически на любой товар. Чтобы это сделать, предприниматели должны отправить образцы привезенных зарубежных товаров в специальную лабораторию для исследования. Однако это долгий и дорогой процесс, поэтому на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) есть рынок серых сертификатов, а эксперт-центры и лаборатории легко штампуют испытательные протоколы и сертификаты соответствия, рассказали журналисты.

По результатом проверки стало известно, что госбланк можно получить не только на смертельно опасный товар, но и на несуществующий. Журналисты провели эксперимент, в ходе которого они выяснили, что можно получить сертификаты качества на несуществующие детские кроссовки по фото, сгенерированному нейросетью, и на кроссовки с фотографии из интернета. После этого Росаккредитация отозвала сертификаты.

У нас есть норма, она появилась недавно: если аккредитованное лицо в течение года допустило массовую необоснованную выдачу сертификатов, а это три и более, либо одновременно три, либо в течение года, либо три раза по одному, то его исключают из национальной части, — прокомментировал заместитель руководителя Росаккредитации Александр Соловьев.

По данным Росаккредитации, федеральная служба за первое полугодие 2024 года проверила 35,8 тысяч сертификатов соответствия продукции обязательным требованиям, было выявлено 211 сертификатов с нарушениями. Кроме того, за январь-июнь она провела выборочную проверку 654 деклараций о соответствии на такую продукцию как пищевые добавки, алюминиевая посуда, электротехнические изделия, вода и яблоки. Приостановлено 111 деклараций.

Ранее Роскачество предложило проводить психолого-педагогические экспертизы детских игрушек. Ведомство определило признаки игрушек, которые способны причинить психологический вред ребенку. По сведениям Роскачества, опасными для ментального здоровья детей являются игрушки, изображающие жестокость и насилие, побуждающие ребенка к совершению действий, представляющих угрозу его жизни или здоровью.