Ропотребнадзор сообщил о сохранении масочного режима в России

https://static.news.ru/photo/8e550016-6bad-11eb-8e18-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Требование о ношении масок продолжает действовать в России до решения Роспотребнадзора, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что говорить о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в стране можно только при полном соблюдении всех введённых ограничений.

По её словам, каждый день в стране регистрируют больше 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19 и эта цифра до сих пор остаётся высокой.

Накануне глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется масочный режим. По словам Кадырова, эпидемиологическая ситуация позволяет пойти на такие меры. Кроме того, с 12 февраля обязательный масочный режим отменяется в Удмуртии.

Ранее, как писал NEWS.ru, первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что масочный режим из обязательного следует сделать рекомендательным по всей стране. Вместе с тем он призвал на фоне послаблений усилить мониторинг за соблюдением мер эпидемиологической безопасности на мероприятиях. В случае возникновения каких-либо ситуаций дополнительные меры можно будет принимать точечно, считает Онищенко.