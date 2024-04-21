«Романтик с отрешенным выражением лица»: Сладков о погибшем Еремине Военкор Сладков признал талант погибшего Еремина в съемке «лайф ту тейп»

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Погибший военный корреспондент Семен Еремин был мастером в съемке «лайф ту тейп», когда журналисты находятся в кадре, участвуя в происходящих событиях, заявил в своем Telegram-канале Александр Сладков. По его словам, коллеге удавалось снять репортаж одним планом, включая в действо героев. Сладков также добавил, что военкор при этом был скромным и не выделялся в корпоративных компаниях.

Семен Еремин был мастером «лайф ту тейп». Романтик с отрешенным выражением лица. Красивым был, высоким, поджарым, по гражданке одевавшимся со вкусом, даже чуть-чуть франтовато. Впрочем, даже чуть стеснялся своей эффектности, — написал Сладков.

Военкор также вспомнил, что Еремин выглядел в кадре органично: никогда не кричал, не реагировал на опасность, искусственно не создавал панику. Он также признался, что хотел переманить журналиста на ВГТРК.

Но, думаю, он, скорее всего, не согласился бы. Теперь уже кто знает, как все сложилось бы. Трагедия все оборвала, — заключил Сладков.

Ранее стало известно, что Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона. Трагедия произошла в районе села Приютного на границе ДНР и Запорожской области. Военкор попал под огонь при съемке репортажа.