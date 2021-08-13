Оппозиционера Юнемана сняли с выборов в Госдуму

Независимого оппозиционного кандидата в депутаты Государственной думы Романа Юнемана сняли с выборов. Причиной стали претензии комиссии к подписям, собранным политиком для выдвижения. Об этом он написал в Twitter.

Окружная комиссия ожидаемо отказала мне в регистрации, — подчеркнул он.

За отказ в регистрации проголосовали восемь членов комиссии, один воздержался, один высказался против. В разговоре с журналистами «Дождя» политик рассказал , что планирует обратиться с жалобой на это решение в Центризбирком, а в случае отказа — в суд.

Официальная причина — что ноль подписей предоставлено. Они забраковали всю форму подписного листа, — отметил он.

Подписи Юнемана забраковали 11 августа. Эксперты признали недействительными 1594 подписи (максимум для регистрации — 745 подписей). Больше тысячи из них не приняли после «проверки по базе МВД», почти 250 забраковали графологи, ещё 189 признали повторяющимися. Кроме того, комиссия сочла сданные подписные листы неформатными. Сам политик называет претензии комиссии «полным бредом».

Ранее политолог Александр Кынев составил доклад, согласно которому в 29 одномандатных округах кандидаты от «Единой России» могут проиграть своим соперникам на выборах в Госдуму из-за конкурентной ситуации. Один из этих округов — Чертановский, где Юнеман планирует бороться с единороссом Романом Романченко.