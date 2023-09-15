Вильфанд рассказал о погоде в Подмосковье в выходные Вильфанд предсказал заморозки в Подмосковье в воскресенье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что в выходные в Москву придет умеренно выраженный холодный фронт. В столице ожидается высокое атмосферное давление, малая облачность, которые приведут к низким ночным температурам — от 0 до 5 градусов.

При лунной красивой звездной ночи произойдет интенсивное выхолаживание почвы. В Москве ночью будет от 0 до 5 градусов, а в некоторых районах Московской области ожидаются первые заморозки до −2 градусов, — сказал Вильфанд.

По его словам, такая же ситуация сложится и в соседних регионах: Калужской и Ивановской областях. Фактически это будут первые заморозки в Центральной России, уточнил метеоролог. Он добавил, что при таких низких температурах днем в вышеуказанных регионах будет довольно тепло: в послеполуденные часы воздух будет прогреваться до 18–20 градусов.

Днем при антициклоне тоже будет малооблачная погода, солнце будет прогревать подстилающую поверхность. Такая большая температурная амплитуда — это эффект сентябрьского антициклона, — объяснил научный руководитель Гидрометцентра.

Похожий эффект, уточнил Вильфанд, будет наблюдаться на Урале и на юге Западной Сибири: в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях.

На прошлой неделе Вильфанд прогнозировал в Москве комфортную теплую погоду. Антициклон, пришедший из Скандинавии, принес в столичный регион теплый воздух. Температурные значения соответствовали августовской норме.