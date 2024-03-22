Вильфанд объяснил, почему нельзя избежать ошибок в прогнозах погоды Вильфанд заявил, что ошибки в прогнозах погоды неизбежны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Роман Вильфанд

Прогнозирование погоды невозможно без ошибок, потому что оно сильно зависит от начальных данных, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, атмосфера — это «субстанция с хаотическим, то есть непредсказуемым компонентом», следовательно, абсолютной точности при ее исследовании быть не может.

Прогноз погоды — это решение сложной системы уравнений. Предположение, что все законы атмосферной динамики будут известны и можно получить точное решение, невозможно, потому что решение таких уравнений неточное, приближенное. Сильная зависимость [прогнозирования] от начальных данных приводит к неизбежным ошибкам, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что для достижения абсолютно точных прогнозов погоды ученым необходимо иметь представление о значениях во всей атмосфере — от поверхности Земли до высоты в 100 километров с шагом 500 метров. Но поскольку данные надо интерпретировать, минимальные ошибки прогнозирования все равно будут, уточнил метеоролог.

Тем не менее Вильфанд пояснил, что некоторые процессы в атмосфере, которые хорошо изучены на данный момент, можно предсказать за семь дней.

Хорошо изученные процессы в атмосфере можно практически предсказать за семь суток, если процессы неустойчивые — за пять. К началу следующего десятилетия возможно этот срок увеличить до девяти суток, — отметил он.

Ранее Вильфанд сообщил, что с 23 марта до конца следующей недели в Москве будет тепло, но облачно с небольшими и умеренными дождями. По его словам, ночные температуры поднимутся до 1–3 градусов выше ноля, а днем воздух прогреется до девяти градусов.