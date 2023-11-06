Роман Глуховского про постапокалипсис в России пропал с двух сервисов Российские сервисы «Яндекс» и «ЛитРес» закрыли доступ к антиутопии Глуховского

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Дмитрий Глуховский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Российские сервисы «Яндекс» и «ЛитРес» заблокировали роман «Пост» Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил писатель на странице в Twitter (X). Антиутопическое произведение было написано в 2019 году и представляет собой фантазии о будущей России.

Как заявил Глуховский, ссылки на его роман перестали быть активными, однако это не сильно его удивило. По словам писателя, произведение могли убрать из выдачи из-за сюжета, по которому «все движется как по нотам».

Ранее Басманный суд Москвы приговорил Глуховского к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Ему также запретили пользоваться интернетом в течение четырех лет. Глуховский скрылся от следствия и сейчас находится за пределами России. Его объявили в международный розыск.

Следствию пока не удалось установить местонахождение Глуховского. По данным СМИ, писатель имеет два паспорта — российский и израильский, а также виды на жительство в Испании и Германии. В его собственности есть квартира в Барселоне, где он в последнее время проживал с семьей. В Москве Глуховский появлялся исключительно по рабочим вопросам.