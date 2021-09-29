Ролики «Зелёной школы» про экологию набрали более 750 тысяч просмотров

Видеоуроки «Зелёной школы» про экологию и способы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) набрали более 750 тысяч просмотров на YouTube. Проект был запущен в российских школах к 1 сентября, куратором проекта является Российский экологический оператор (РЭО). Об этом пишет «360» со ссылкой на текст выступления гендиректора компании Дениса Буцаева в одной из московских школ.

Если отходами не заниматься, то наша планета полностью погрязнет в отходах. Поэтому появилось такое понятие — экологическая культура. Такая культура поможет сохранить планету чистой. И при помощи уроков «Зелёной школы» мы хотим рассказать молодому поколению об экологической культуре, а больше всего — об отходах и работе с ними, — признался Буцаев.

РЭО разослал видеоуроки «Зелёной школы» более чем в 3000 российских образовательных учреждений. Специальный плейлист доступен школьникам в 85 регионах. Педагоги, ученики и их родители могут ознакомиться с материалами в любое удобное время.

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