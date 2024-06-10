Роль молодежи в устойчивом развитии обсудят на форуме «Дело в людях»

Фото: Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Ассоциация менеджеров проведет XVII Всероссийский форум «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» 3 июля в Москве. На нем обсудят роль молодежи в контексте устойчивого развития. Как отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев, особое внимание сегодня уделяется роли молодежи в будущем российского бизнеса.

Молодые специалисты — это двигатель перемен и инноваций, их энергия и стремление к прогрессу способны не только вдохновить, но и помочь внедрить новые подходы к устойчивому развитию. Поддержка молодежи в их усилиях по достижению устойчивого развития сегодня — это крайне важная задача для всех заинтересованных сторон, — поделился он.

Тема форума в этом году — «Молодежь и устойчивое завтра: сила изменений». В рамках сессии поднимут вопросы устойчивого образования молодых специалистов, создания нового поколения лидеров изменений, партнерства молодежи и корпораций для достижения устойчивых целей. Также на мероприятии состоится панельная дискуссия с участием ведущих российских экспертов по устойчивому развитию, а также параллельные треки по восьми тематическим направлениям, посвященным вопросам инклюзии, поддержки персонала, экономике замкнутого цикла, климата и биоразнообразия.

Спикерами форума станут руководитель направления по развитию персонала УК «Альфа-Капитал» Светлана Ковтун, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, директор департамента социальной политики «Норникель» Ирина Жуйкова, директор по персоналу РБК Наталия Егорова, директор по устойчивому развитию РУСАЛа Елена Мякотникова и другие.

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