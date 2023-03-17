Ройзман потребовал заблокировать всех его «двойников» во «ВКонтакте» Ройзман обратился к руководству VK с просьбой заблокировать все страницы под его именем

Фото: Антон Буцен/РИА Новости

Евгений Ройзман

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обратился к руководству холдинга VK с призывом заблокировать все страницы в соцсети «ВКонтакте» под его именем, копию заявления опубликовал в Telegram экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Накануне суд арестовал политика на 14 суток за публикацию экстремистской символики во «ВКонтакте». Сам Ройзман заявил, что никогда не имел личных страниц в соцсети.

Прошу заблокировать все аккаунты, имеющие наименование «Ройзман Евгений Вадимович» в социальной сети «ВКонтакте», — говорится в заявлении политика.

Сам Венедиктов совместно с главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым обратился к администраторам страниц «Вконтакте», посвященных Ройзману, с призывом немедленно закрыть их.

Постановление об аресте Ройзмана на 14 суток суд Екатеринбурга вынес 16 марта. Политика обвиняют в демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за репоста видео «За что Путин сажает Навального?» в группе во «ВКонтакте», которую ведут его сторонники.

Жена экс-мэра Екатеринбурга Юлия Крутеева назвала произошедшее «глупейшей ситуацией». Она пояснила, что ее муж никогда не пользовался соцсетью и не имеет отношения к упоминаемой странице. Кроме того, посту, послуживший основанием для ареста, опубликован был два года назад.