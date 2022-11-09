Ройзман попросил помощи в Европе Адвокат Ройзмана подала жалобу в Европейский суд по правам человека

Фото: Антон Буценко/РИА Новости

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Юлия Федотова подала жалобу в Европейский суд по правам человека из-за дела о дискредитации армии РФ бывшим политиком, сообщает URA.RU. Отмечается, что Ройзману грозит до трех лет лишения свободы.

Жалобу в ЕСПЧ в интересах Евгения Вадимовича уже подали. Это касается дела о дискредитации армии, — приводит агентство слова адвоката.

Уголовное дело в отношении Ройзмана возбуждено по статье о дискредитации Вооруженных сил России (по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Основанием послужило опубликованное бывшим мэром видео на YouTube-канале.

Утром 24 августа Ройзмана задержали в его квартире. Силовики провели в ней обыск и нашли визитные карточки иностранных дипломатов и бывшего главы СБУ. Обыски проводились также в офисах частного музея Невьянской иконы и фонда Ройзмана. Перед началом судебного заседания политик заявил, что не признает вину.

25 августа Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения бывшему градоначальнику. Экс-главе города запрещено пользоваться интернетом и другими видами связи, общаться с людьми, если это не близкие родственники или адвокаты, а также посещать публичные мероприятия.