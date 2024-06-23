Рои дронов, снаряды НАТО и сброс с БПЛА: как ВСУ атакуют Россию 23 июня

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

35 беспилотников ВСУ атаковали четыре российских региона накануне ночью. Минобороны РФ заявило о перехвате дронов над Брянской, Смоленской, Липецкой и Тульской областями. Также массированным атакам подверглась ДНР и Белгородская область. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Все подробности атак ВСУ по территории России — в материале NEWS.ru.

Сколько БПЛА атаковали Брянскую область за сутки?

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Брянской областью 30 украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, все атаки были отражены.

«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!», — написал он.

Богомаз добавил, что противник использовал для нанесения удара БПЛА самолетного типа.

Как ВСУ атаковали Смоленскую область?

Силы ПВО отразили атаку украинских дронов над Смоленском и Ярцево, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, при падении обломков пострадавших и разрушений нет.

«Над Смоленском и Ярцево сработали силы ПВО для отражения атаки украинских БПЛА. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ прокомментировали данную информацию. В ведомстве отметили, что накануне ночью силы ПВО перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата противника.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 2С6М1 «Тунгуска-М1»

Что известно об атаке ВСУ на Липецкую и Тульскую области?

В 03:14 мск в Липецкой области вводился режим воздушной опасности. Сообщил об этом в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Спустя три часа угрозу атаки беспилотников отменили.

«Отбой красного и желтого уровней», — написал чиновник.

Позже в пресс-службе Минобороны России сообщили, что дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Липецкой области и один беспилотник над территорией Тульской области. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Из какого оружия украинские войска обстреляли Донецк?

Украинские войска выпустили 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:40 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров. 08:00 — н. п. Желанное Второе — г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.

Согласно представительству, в общей сложности ВСУ выпустили 23 снаряда по Петровскому району Донецка с 07:40 до 08:45.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали. О последствиях атаки не сообщается.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

Украинские войска утром в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ по направлениям: 06:30 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров; 06:10 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

О последствиях пока не сообщается.

Появились подробности массированной атаки ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаках, которым подвергся регион и, в частности, Шебекинский городской округ за последние сутки. По его словам, в результате атак есть погибшие и раненые.

«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и Середа выпущены 23 снаряда и 21 дрон-камикадзе. В поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина — в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями головы, плеча и ноги госпитализирован в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в результате атак также повреждены пять автомобилей, 13 частных домовладений, один гараж, инфраструктурный объект связи и линия газоснабжения. В селе Нежеголь в результате прямого попадания снаряда разрушен нежилой частный дом.

По словам главы региона, по Белгородскому району противник нанес удары с помощью четырех БПЛА и совершил восемь обстрелов, выпустив 57 боеприпасов. Также системой ПВО был сбит один БПЛА.

Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«В селе Салтыково в результате артиллерийского обстрела погиб мирный житель. Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ран он скончался на месте до приезда медиков», — сообщил Гладков.

Он добавил, что в Борисовском районе по селу Грузскому и хутору Климовое было выпущено шесть боеприпасов с четырех БПЛА. Повреждены три частных домовладения, автомобиль и две надворные постройки. В хуторе Климовое пострадал один мирный житель — мужчина с контузией госпитализирован в городскую больницу № 2 города Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, вся необходимая помощь оказывается, добавил Гладков.

«В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор с беспилотника был совершен сброс взрывного устройства. Без последствий. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено два артснаряда. Пострадавших и разрушений нет», — отметил глава региона.

Грайворонский городской округ подвергся атакам с помощью 14 БПЛА и четырем обстрелам, в ходе которых было выпущено 19 боеприпасов, сообщил Гладков. По его словам, инфраструктура округа была разрушена. О пострадавших информации не поступало.

«В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Демидовка и Староселье выпущено четыре беспилотника и совершено два обстрела с помощью четырех боеприпасов», — заключил губернатор.

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