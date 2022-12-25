Стало известно, когда Рогозину проведут операцию по извлечению осколка Рогозину проведут операцию по извлечению осколка 26 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Бывшему руководителю «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину планируют извлечь осколок из спины в понедельник, 26 декабря, передает РИА Новости. Металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.

Операция по извлечению осколка в шейном позвонке планируется на понедельник, — заявил помощник Рогозина.

Ранее Рогозин сообщил, что помимо него пострадали сотрудники отеля. По его словам, всем им будет оказана помощь. Он также отметил, что большинство пострадавших доставили в Ростов-на-Дону. Это было сделано, чтобы снизить нагрузку на донецкие госпитали. Экс-глава Роскосмоса подчеркнул, что из Донецка эвакуируют всех пострадавших, как только их состояние улучшится и если у них будет такое желание.

В ночь на 22 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с Рогозиным. Он рассказал, что в него попал осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника, угрозы для жизни нет. Тогда экс-директор космической госкорпорации добавил, что застрявший в позвоночнике осколок мины врачи решили не извлекать.